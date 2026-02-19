Fugge all’alt a Nocera Inferiore: caccia al motociclista, rafforzati i controlli stradali

Non si è fermato all’alt imposto durante un posto di blocco ed è fuggito in sella alla sua moto.

Non si è fermato all’alt imposto durante un posto di blocco ed è fuggito in sella alla sua moto. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri a Nocera Inferiore, nel corso di controlli congiunti predisposti dalla Polizia Municipale e dalla Polizia Stradale di Angri.

Alla vista degli agenti, il centauro avrebbe accelerato improvvisamente, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sono immediatamente scattate le ricerche: gli investigatori stanno ora analizzando le immagini della videosorveglianza comunale per individuare il conducente e ricostruire il percorso seguito dal mezzo durante la fuga. Per l’uomo sono previste sanzioni amministrative secondo quanto stabilito dal Codice della Strada.

I controlli hanno interessato diverse zone della città e rientrano nel piano di rafforzamento della sicurezza stradale voluto dall’amministrazione comunale. Nel corso dell’attività sono stati fermati e verificati 38 veicoli, tra auto e moto.

Il bilancio dei controlli comprende anche il sequestro di un mezzo privo di assicurazione obbligatoria e l’elevazione di otto sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Le operazioni, fanno sapere dagli uffici competenti, proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade cittadine.