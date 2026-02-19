Infarto fatale fuori da un pub di Meta: muore 32enne di Sorrento

Tragedia nella serata di martedì a Meta, in penisola sorrentina. Un uomo di 32 anni, residente a Sorrento, è morto a causa di un infarto mentre partecipava a una festa di compleanno con alcuni amici all’interno di un pub della zona.

Il giovane si sarebbe sentito male improvvisamente all’esterno del locale. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essere arrivato intorno alle 21 e aver trascorso alcune ore tra musica, balli e qualche drink, si sarebbe allontanato dalla comitiva per un malore. Pochi istanti dopo avrebbe iniziato a dimenarsi prima di accasciarsi al suolo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli amici e dei presenti.

Allertato il 118, i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di soccorso anche con l’ausilio di un defibrillatore, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe stato provocato da un infarto fulminante.

L’inchiesta

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma, un atto necessario per accertare con precisione le cause della morte e verificare ogni aspetto legato alla dinamica dei fatti, compresa la tempestività dei soccorsi. Secondo quanto emerso, il giovane non avrebbe mai sofferto di patologie particolari, né gli sarebbero state diagnosticate malattie pregresse.

Gli agenti del commissariato di Sorrento hanno identificato le persone presenti e ascoltato alcuni amici e membri del personale del locale per ricostruire quanto accaduto sia all’interno che all’esterno del pub. Sul posto anche la polizia scientifica, il cui lavoro sarà determinante per consentire alla Procura di decidere se disporre l’autopsia.

Comunità sotto shock

La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la penisola sorrentina, dove il 32enne era conosciuto. I familiari, giunti sul posto poco dopo l’accaduto, si sono trovati davanti a una scena drammatica. Amici e parenti sono rimasti accanto alla salma fino all’alba, prima del trasferimento in obitorio.