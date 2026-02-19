Nocera Inferiore, finto rapimento per estorcere denaro ai genitori: indagati quattro minorenni

Avrebbero inscenato il rapimento di un amico per chiedere 20mila euro ai suoi familiari, arrivando a simulare un pestaggio in un video diffuso via chat. È l’accusa contestata a quattro minorenni di Nocera Inferiore, finiti al centro di un’inchiesta coordinata dalla Procura per i Minorenni.

I fatti risalgono all’aprile 2025. Ai genitori di un ragazzo del posto sarebbe arrivata una richiesta di denaro per la presunta liberazione del figlio. A rendere credibile il finto sequestro, secondo gli investigatori, un filmato allegato al messaggio: il giovane appariva con il volto tumefatto e sotto minaccia. Una scena costruita ad arte per alimentare paura e urgenza.

Le indagini

L’allarme è scattato immediatamente. I familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine che, nel giro di poche ore, hanno avviato gli accertamenti. Dagli approfondimenti è emerso che non si trattava di un vero rapimento, ma di una messinscena organizzata da un gruppo di adolescenti. Tra gli indagati figura anche un 15enne che avrebbe accettato di interpretare la parte della “vittima”.

Determinanti per l’inchiesta sono state l’analisi dei tabulati telefonici e l’acquisizione dei dispositivi cellulari, che avrebbero consentito di ricostruire i contatti tra i ragazzi e le diverse fasi della pianificazione, inclusa la realizzazione del video, come riporta “L’occhio di Salerno”.

Per i quattro minorenni l’ipotesi di reato è di tentata estorsione e simulazione di reato. Le indagini proseguono per definire nel dettaglio le responsabilità di ciascun coinvolto.