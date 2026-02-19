Nocera Inferiore. Inaugurata una nuova area di parcheggio in via Napoli

Sono stati inoltre sistemati marciapiedi, spazi di sosta e aree verdi, con la piantumazione di 18 nuove alberature.

Nuovi spazi per la sosta e per il tempo libero in via Napoli, a Nocera Inferiore, dove è stata ufficialmente aperta e consegnata alla cittadinanza la nuova area di parcheggio nei pressi degli uffici Gori S.p.A..

L’intervento ha previsto la riconfigurazione e l’ampliamento degli stalli, in parte rimodulati per la presenza della pista ciclabile, oltre all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica a basso consumo energetico. Sono stati inoltre sistemati marciapiedi, spazi di sosta e aree verdi, con la piantumazione di 18 nuove alberature.

Accanto al parcheggio è in fase di completamento anche un’area giochi con mini campo da basket, che sarà presto aperta ai ragazzi del quartiere.

Il progetto rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana volto a migliorare la viabilità e a colmare la carenza di spazi pubblici a verde, creando luoghi dedicati allo sport e alla socialità, sulla scia degli interventi già realizzati in altre zone della città.