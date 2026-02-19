Nola in fiaccolata per Domenico, il bimbo in attesa di un miracolo

La città di Nola si prepara a stringersi attorno a una famiglia segnata da un dolore profondo. Oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.30, in piazza Duomo, si terrà una fiaccolata in sostegno di Domenico, il bambino di poco più di due anni che a dicembre ha subito un trapianto di cuore rivelatosi poi danneggiato.

L’iniziativa partirà dal Duomo e vedrà la partecipazione dei genitori del piccolo, dei legali della famiglia e di numerosi cittadini pronti a testimoniare vicinanza e solidarietà in un momento drammatico. Domenico è ricoverato da oltre 50 giorni all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove è collegato all’Ecmo, il sistema di supporto cardiaco extracorporeo che lo mantiene in vita.

Nei giorni scorsi, al Monaldi si è riunito un team di specialisti provenienti da diversi centri italiani per valutare l’ipotesi di un nuovo trapianto. Dopo un’approfondita analisi clinica – tra Tac, ecografie ed esami ematochimici – il comitato ha stabilito che il bambino non sarebbe stato in grado di sopportare un secondo intervento. «Non sarebbe sopravvissuto», ha spiegato Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita e componente del gruppo di esperti.

Una decisione definita “terribilmente difficile”, assunta – è stato chiarito – per tutelare la vita del piccolo e nel rispetto dell’organo donato, destinato a uno degli altri due bambini compatibili inseriti nella lista nazionale d’urgenza. «Dal punto di vista umano è stato terribile. Non ci si può abituare a situazioni simili, ma occorre distacco e obiettività. Non facciamo miracoli, ma agiamo in scienza e coscienza», ha aggiunto Pace Napoleone.

La madre di Domenico, Patrizia, ha appreso direttamente dai medici la gravità del quadro clinico. «È rassegnata all’idea che il figlio non ce la farà», ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi.

La vicenda ha suscitato commozione in tutto il Paese e ha mobilitato anche le istituzioni. Patrizia ha incontrato il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha espresso vicinanza alla famiglia, assicurando l’impegno a fare piena chiarezza. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato come la scelta del comitato sia stata assunta nel pieno rispetto dei criteri scientifici e della sicurezza del paziente.

La fiaccolata di domani rappresenterà un momento di raccoglimento collettivo e di partecipazione civile. In una piazza Duomo illuminata dalle candele, Nola testimonierà la propria vicinanza a Domenico e ai suoi genitori, trasformando il dolore in un gesto pubblico di solidarietà. Un segnale di comunità, nel nome della speranza e del valore della donazione, anche quando la battaglia appare troppo grande per un bambino così piccolo.