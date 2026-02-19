Pagani. Carte d’identità cartacee non valide per l’espatrio dal 3 agosto: scattano le aperture straordinarie

Dal 3 agosto le carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valide per l’espatrio. È la scadenza fissata dal Ministero dell’Interno, che impone l’utilizzo esclusivo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) per i viaggi all’estero.

Per far fronte all’aumento delle richieste di rinnovo, l’amministrazione comunale di Pagani ha predisposto un piano di aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe, coordinato dalla responsabile di settore Lucia Stile. Gli sportelli della sede distaccata di via Pittoni resteranno operativi con orari ampliati per smaltire il carico di lavoro ed evitare criticità a ridosso delle partenze estive.

L’obiettivo è garantire ai residenti il passaggio al formato elettronico entro i termini previsti dalla normativa, scongiurando ritardi nella consegna del documento. L’accesso agli sportelli avviene esclusivamente su prenotazione tramite il portale ministeriale “Agenda CIE”.

L’amministrazione invita i cittadini a verificare per tempo la scadenza del proprio documento e a prenotare con anticipo, così da evitare disagi burocratici.

Sulla riorganizzazione del servizio è intervenuto il sindaco Raffaele Maria De Prisco: «Abbiamo predisposto un’organizzazione puntuale degli uffici per garantire a tutti la possibilità di mettersi in regola nei tempi previsti. È fondamentale però la collaborazione dei cittadini: prenotare per tempo significa evitare disagi e assicurarsi la disponibilità del documento prima della scadenza».