PD Agro nocerino sarnese in crescita dopo le elezioni, parla Fortino (video)

Il Partito Democratico rafforza la presenza nell’Agro nocerino sarnese: focus su organizzazione territoriale e prossime amministrative.

PD in crescita nell’Agro nocerino sarnese

Per Federica Fortino, esponente del Partito Democratico e assessore del Comune di Nocera Inferiore, il partito attraversa una fase di chiara ascesa nell’Agro nocerino sarnese.

Un trend che trova conferma nelle ultime due tornate elettorali: le regionali, che l’hanno vista protagonista con un risultato vicino agli ottomila voti, e le provinciali, segnate dall’affermazione di Annarita Ferrara e Giuseppe Arena.

Verso le amministrative: focus sui territori

Lo sguardo è ora rivolto alle imminenti elezioni amministrative che interesseranno centri strategici come Cava de’ Tirreni, Pagani e Angri.

Al centro della strategia vi è il rafforzamento dei circoli territoriali, considerati strumenti fondamentali per il confronto politico e per il radicamento sociale. L’obiettivo è consolidare la presenza del partito nei comuni della provincia di Salerno, rilanciando partecipazione e progettualità.

Rappresentanza e radicamento

Particolare attenzione viene posta al valore della rappresentanza istituzionale e al rapporto diretto con il territorio. L’esperienza amministrativa maturata a Nocera Inferiore viene indicata come riferimento per chi continua a riconoscersi nelle matrici politiche, culturali e sociali del Partito Democratico.

In vista delle prossime sfide elettorali, il percorso di riorganizzazione punta a rafforzare la struttura locale del partito nell’Agro nocerino sarnese, con l’obiettivo di consolidare consenso e presenza istituzionale nell’intera area della provincia di Salerno.

