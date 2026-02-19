San Valentino Torio: lavori in piazza e via libera al piano per il cimitero

Ripartono i lavori di rigenerazione urbana a San Valentino Torio e approvato il piano per ampliare e riqualificare il cimitero comunale.

Dalla rigenerazione urbana al potenziamento del camposanto. Centro storico e servizi cimiteriali al centro dell’azione amministrativa

Riprendono i lavori nel cuore della città

Dopo la festa patronale ripartono gli interventi di rigenerazione urbana nel centro storico di San Valentino Torio, con lavori che interessano in particolare Piazza Amendola, definita cuore della “città degli innamorati”. Si procede da via Frigenti con il completamento degli ultimi sottoservizi prima della demolizione della pavimentazione esistente e della realizzazione della nuova, insieme al rinnovato arredo urbano.

Gli interventi sono stati concordati con Enel per il potenziamento delle infrastrutture elettriche, mentre in precedenza si è già operato con Gori per la sostituzione e il miglioramento della rete idrica nelle strade e piazze coinvolte. Da lunedì si continua anche in via Roma e via Matteotti con la nuova pavimentazione, oltre che su corso Umberto I e ancora in piazza Amendola per le opere elettriche. L’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Rosanna Ruggiero, insieme al sindaco Michele Strianese, ha chiesto collaborazione e comprensione ai cittadini, assicurando il completamento di un’opera definita strategica e spettacolare per il volto urbano.

Via libera al piano per il cimitero comunale

La Giunta ha inoltre approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per l’ampliamento della capacità sepolcrale del cimitero comunale, con nuovi loculi, cappelle e la riqualificazione del blocco posteriore della struttura. L’intervento, previsto in autofinanziamento, punta a garantire più posti disponibili e maggiore decoro, rispondendo in maniera concreta alle esigenze della comunità.

Il provvedimento è stato annunciato dal sindaco Michele Strianese, dall’assessore Pasqualina Garofalo e dall’Amministrazione comunale, che parlano di un ulteriore passo in avanti nella programmazione delle opere pubbliche cittadine.

