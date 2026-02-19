Sant’Antonio Abate. Rifiuti nel canale di via Cottimo Superiore, il sindaco: “Basta inciviltà”

Questa volta nel mirino delle telecamere di sorveglianza è finito un cittadino che ha scaricato materiale nel canale di via Cottimo Superiore, convinto di non essere visto.

SANT’ANTONIO ABATE – Nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale di Sant’Antonio Abate. Questa volta nel mirino delle telecamere di sorveglianza è finito un cittadino che ha scaricato materiale nel canale di via Cottimo Superiore, convinto di non essere visto. Le immagini hanno invece permesso di identificarlo rapidamente.

Per lui è scattata una sanzione amministrativa e l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo i rifiuti e restituendo decoro all’area.

A rendere noto l’episodio è stata il sindaco Ilaria Abagnale, che ha parlato apertamente di stanchezza e demoralizzazione per il continuo ripetersi di comportamenti incivili. «Smaltire correttamente i rifiuti non è difficile – ha sottolineato – è una scelta di dignità e di rispetto verso la comunità e verso i tanti cittadini onesti ormai esasperati».

L’amministrazione comunale ribadisce la linea della tolleranza zero contro chi sporca e danneggia il territorio, invitando allo stesso tempo i residenti a utilizzare i canali ufficiali per ricevere informazioni e supporto sul corretto conferimento dei rifiuti.

Il messaggio è chiaro: controlli costanti, sanzioni per i trasgressori e un appello al senso civico. «Sant’Antonio Abate merita di meglio», ha concluso il primo cittadino.