Sarno. Accoltella il figlio durante una lite familiare: arrestato 44enne

Secondo quanto emerso dalle indagini, la lite sarebbe scoppiata intorno alle 22:30 per poi degenerare in aggressione: il padre avrebbe impugnato un coltello colpendo il ragazzo al torace, sfiorandogli un polmone.

Si è conclusa con un arresto la vicenda avvenuta lo scorso 7 gennaio in via Mortaro a Sarno, dove un uomo di 44 anni, identificato con le iniziali A.I., è accusato di aver accoltellato il figlio 17enne al termine di una violenta discussione domestica.

Per l’uomo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto la custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la lite sarebbe scoppiata intorno alle 22:30 per poi degenerare in aggressione: il padre avrebbe impugnato un coltello colpendo il ragazzo al torace, sfiorandogli un polmone. Nonostante la ferita, il giovane riuscì a fuggire e a raggiungere l’ospedale Villa Malta Hospital, dove i sanitari gli diagnosticarono una lieve perforazione polmonare con una prognosi di venti giorni.

In un primo momento il minorenne, nel tentativo di proteggere il genitore, aveva raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno però permesso di ricostruire l’effettiva dinamica familiare dell’episodio.

Il giudice ha ritenuto l’azione “idonea a cagionare la morte”. Nei prossimi giorni l’uomo comparirà davanti al magistrato per l’interrogatorio di garanzia.