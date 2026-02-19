Sicurezza urbana, a Cava de’ Tirreni arrivano i bollini anti-furto del controllo di vicinato

Un’iniziativa dal basso per contrastare furti e intrusioni nelle abitazioni private. A promuoverla è il movimento civico Le Frazioni al Centro.

Un’iniziativa dal basso per contrastare furti e intrusioni nelle abitazioni private. A promuoverla è il movimento civico Le Frazioni al Centro, che ha lanciato a Cava de’ Tirreni un progetto dedicato alla sicurezza urbana, tema da tempo al centro delle preoccupazioni dei residenti della città metelliana e dell’intera area nord della provincia.

I bollini anti-ladri

L’associazione ha avviato la distribuzione di 1.300 bollini anti-furto, pensati come strumento di prevenzione e deterrenza. L’iniziativa nasce in seguito alla segnalazione della comparsa di simboli incisi su citofoni o sui muri esterni delle abitazioni: segni che, secondo il cosiddetto “linguaggio criminale”, verrebbero utilizzati per individuare e mappare le case considerate più vulnerabili o facilmente colpibili.

Per contrastare questo fenomeno, i promotori hanno introdotto i bollini con la dicitura “Zona sotto controllo di vicinato”, con l’obiettivo di scoraggiare eventuali malintenzionati e rafforzare la percezione di una vigilanza attiva sul territorio. Il messaggio è chiaro: oltre alla presenza delle forze dell’ordine, esiste un controllo diffuso esercitato da cittadini e residenti, pronti a collaborare e a segnalare situazioni sospette.

Secondo il movimento civico, l’effetto combinato di informazione, attenzione condivisa e segnalazione visibile può contribuire a ridurre il rischio di furti e a rafforzare il senso di sicurezza e coesione nelle frazioni e nei quartieri della città.