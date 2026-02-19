Strade gruviera a Pagani: il circolo Pd denuncia

Il Pd di Pagani denuncia strade dissestate e scarsa illuminazione, chiedendo interventi urgenti per garantire sicurezza a cittadini e automobilisti.

«Un pericolo quotidiano per cittadini e automobilisti»

«Strade dissestate a Pagani e illuminazione scarsa: un pericolo quotidiano per cittadini e automobilisti». È netta la presa di posizione del Circolo PD locale, che in una nota accende i riflettori sulle condizioni della viabilità cittadina.

«A Pagani camminare a piedi o guidare un’auto è diventato sempre più pericoloso», si legge nel documento. «Troppe strade restano ancora al buio. Zone poco illuminate o completamente oscurate rendono difficile vedere ostacoli, buche e irregolarità del manto stradale». Il quadro tracciato è quello di un disagio diffuso, sotto gli occhi di tutti: «Asfalto dissestato e manti stradali compromessi rappresentano ormai un problema evidente e generalizzato».

«La sicurezza non può più attendere»

La situazione, secondo il Circolo PD di Pagani, peggiora sensibilmente nei giorni di pioggia. «Le buche si riempiono d’acqua, diventano invisibili e trasformano le strade in vere e proprie trappole». Non mancano episodi concreti: «Sempre più spesso si incontrano automobilisti fermi ai margini della carreggiata, con pneumatici danneggiati e in difficoltà, in attesa di aiuto da parte degli organi preposti che non intervengono tempestivamente».

Da qui la richiesta formale all’Amministrazione comunale: «Abbiamo chiesto di intervenire con urgenza, verificando lo stato degli impianti di illuminazione e programmando interventi seri sul manto stradale, perché sicurezza e vivibilità vanno affrontate insieme». Il Partito Democratico sottolinea che «non si tratta solo di degrado urbano, ma di un problema reale di sicurezza, vissuto quotidianamente da pedoni e automobilisti».

L’auspicio finale è chiaro: «Ci auguriamo che la messa in sicurezza delle strade diventi finalmente una priorità concreta, non legata a momenti o circostanze particolari, ma alla normale amministrazione di una città». E l’impegno politico viene ribadito con fermezza: «Continueremo a raccogliere segnalazioni e a chiedere interventi seri e programmati, perché la sicurezza dei cittadini non può più attendere».

