Tentata rapina armata a Scafati, chiesto il processo per un 34enne

Rischia il processo il 34enne che, agli inizi del 2023, avrebbe tentato una rapina ai danni di una concessionaria in via Poggiomarino a Scafati. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha infatti formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’uomo.

L’inchiesta

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 34enne, originario di Torre del Greco, avrebbe fatto irruzione nell’attività armato di pistola e con il volto coperto da un casco, intimando al titolare di consegnare l’incasso. La reazione del commerciante, che avrebbe tentato di disarmare l’aggressore, ha innescato una colluttazione durante la quale è partito un colpo di pistola che lo ha ferito all’addome.

Il titolare della concessionaria riportò lesioni giudicate guaribili in circa venti giorni. Dopo l’episodio, il rapinatore riuscì a fuggire, facendo inizialmente perdere le proprie tracce, come riportato da “SalernoToday”.

L’uomo è stato successivamente individuato al termine di una lunga e articolata indagine condotta dai carabinieri di Scafati e di Nocera Inferiore. Ora la vicenda è al vaglio del giudice per le indagini preliminari, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di processo avanzata dalla Procura.