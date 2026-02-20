Appunti sessisti e nomi in codice: bufera sul concorso notarile dopo la pubblicazione di un file riservato

«Carina», «graziato», «fenomeno». Non sono giudizi da social network, ma annotazioni comparse accanto ai nomi di alcuni candidati notai che hanno superato le prove scritte del concorso di novembre 2024.

«Carina», «graziato», «fenomeno». Non sono giudizi da social network, ma annotazioni comparse accanto ai nomi di alcuni candidati notai che hanno superato le prove scritte del concorso di novembre 2024. A far esplodere il caso è stato un file Excel, pubblicato per errore il 19 febbraio sul sito del Consiglio nazionale del notariato e rimosso dopo pochi minuti, ma non prima che numerosi candidati riuscissero a scaricarlo e a diffonderne screenshot su blog e social network.

Il documento, che sembrerebbe predisposto per uso interno della commissione esaminatrice – composta da docenti universitari, magistrati e notai – contiene una serie di commenti giudicati inappropriati e, in alcuni casi, apertamente sessisti. Annotazioni che nulla avrebbero a che fare con una valutazione tecnica e imparziale, soprattutto in vista delle prove orali che i candidati dovrebbero affrontare nelle prossime settimane.

Ma non è tutto. Nel file compaiono anche nomi in codice ispirati ai santi: san Mattia Apostolo, san Pancrazio, san Filippo Neri, fino a santa Matilde di Hackeborn. Tra le voci spicca anche un enigmatico riferimento a un candidato lombardo associato alla dicitura «Papa». Un dettaglio che ha immediatamente acceso i sospetti dei candidati esclusi.

L’ipotesi, rilanciata online, è che queste associazioni candidato-santo possano celare riferimenti a “padrini” accademici, politici o professionali, configurando una sorta di mappa informale delle influenze: una raccomandazione mascherata, ribattezzata da più parti come una “raccomandazione 2.0”, dove le protezioni terrene assumerebbero sembianze celestiali.

Nel giro di poche ore, la vicenda ha scatenato un’ondata di polemiche, accuse di scarsa trasparenza e annunci di possibili ricorsi. Resta ora da chiarire come il documento sia finito online, chi lo abbia redatto e soprattutto se quelle annotazioni abbiano avuto – o possano avere – un peso effettivo nel percorso concorsuale.

Un episodio che rischia di minare la credibilità di uno dei concorsi pubblici più selettivi del Paese e che pone interrogativi seri sulla gestione delle procedure e sulla tutela dell’imparzialità.