Carnevale, maxi controlli del Nas: sequestrate 2,4 tonnellate di alimenti e un’attività chiusa

Un giro di vite a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori nel pieno dei festeggiamenti di Carnevale. I Carabinieri del NAS di Salerno hanno concluso una vasta operazione di controllo che ha interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento, con particolare attenzione al settore dolciario e alla vendita di articoli a tema carnevalesco.

Il bilancio è significativo: circa 2,4 tonnellate di alimenti sequestrati e la chiusura immediata di un esercizio commerciale per gravi carenze igienico-sanitarie.

Il caso più grave nel Beneventano

L’episodio più critico è stato registrato a Benevento, dove i militari, con il supporto del personale ispettivo dell’Asl competente, hanno disposto la sospensione “ad horas” di un’intera attività. I locali e le attrezzature sono risultati totalmente inidonei alla preparazione di alimenti, per l’assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari. All’interno dell’esercizio sono state sequestrate due tonnellate di prodotti di pasticceria e da forno, privi di qualsiasi documentazione attestante la provenienza e la tracciabilità.

Sempre nel capoluogo sannita, un’altra pasticceria è finita sotto controllo: in questo caso sono stati sequestrati 40 chilogrammi di dolciumi privi delle indicazioni obbligatorie sulla filiera produttiva. Per il titolare sono scattate diffide, con l’obbligo di sanare le irregolarità prima della riapertura.

Verifiche in Irpinia e nel Salernitano

I controlli si sono estesi anche alla provincia di Avellino, dove in diverse attività artigianali sono stati sequestrati 2,5 quintali di prodotti congelati non tracciati. Contestate anche la mancata applicazione delle procedure Haccp e alcune non conformità strutturali, per le quali sono state emesse tre diffide.

Nel Salernitano, l’attenzione del Nas si è concentrata anche sulla Costiera Amalfitana, dove sono stati sequestrati 70 chilogrammi di semilavorati dolciari di dubbia provenienza. Violazioni analoghe sono emerse in due laboratori tra la Valle Metelliana e l’Agro Nocerino Sarnese, soprattutto per la mancata trasparenza sull’origine delle materie prime.

Gadget di Carnevale fuori norma

Oltre al comparto alimentare, l’operazione ha riguardato anche la vendita di articoli carnevaleschi. Nel mandamento Baianese, oltre duecento prodotti – tra maschere e accessori destinati in gran parte ai bambini – sono stati sequestrati amministrativamente perché privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana e delle certificazioni di sicurezza previste dalla normativa.

L’attività rientra in un piano di controlli nazionali rafforzati in occasione delle festività, finalizzato a contrastare la diffusione di alimenti non tracciati e prodotti non conformi, che rappresentano un potenziale rischio per la salute dei cittadini.