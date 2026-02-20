Castellammare di Stabia, nuova frana a Quisisana: strada chiusa e auto travolte dal fango

Il materiale franoso ha travolto alcune auto in sosta e invaso completamente la strada, rendendo necessario l’immediato intervento delle forze di emergenza.

Ancora paura a Castellammare di Stabia per una nuova frana provocata dal maltempo. Le intense piogge delle ultime ore hanno causato uno smottamento sulla collina di Quisisana, dove detriti e fango si sono riversati sulla carreggiata di via Salita San Giacomo.

Il materiale franoso ha travolto alcune auto in sosta e invaso completamente la strada, rendendo necessario l’immediato intervento delle forze di emergenza. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che hanno disposto la chiusura al traffico dell’arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza, come riportato da “Metropolis”.

Sono in corso verifiche sulla stabilità del costone e sull’eventuale rischio di ulteriori smottamenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione in una zona già più volte interessata da episodi simili.