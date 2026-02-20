Condizioni in rapido peggioramento per il bimbo trapiantato a Napoli: avviata la terapia palliativa

Peggiorano rapidamente le condizioni cliniche del bambino ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli, a cui due mesi fa era stato trapiantato un cuore risultato poi danneggiato. Nelle ultime 12 ore, riferisce l’ospedale nel bollettino medico, il quadro clinico ha registrato un ulteriore e progressivo aggravamento.

Nel pomeriggio si è conclusa la riunione tra l’équipe sanitaria, la famiglia e i legali del piccolo. I medici hanno illustrato nel dettaglio il percorso di terapia palliativa, deciso alla luce della prognosi infausta e dell’impossibilità di procedere a un nuovo trapianto. L’obiettivo è l’alleviamento delle sofferenze, interrompendo l’accanimento terapeutico.

È stato chiarito che l’ECMO, il macchinario di supporto alla respirazione e alla circolazione extracorporea che ha consentito la sopravvivenza del bambino negli ultimi due mesi, non verrà staccato, poiché ciò avrebbe un effetto immediatamente letale. Verranno invece sospese alcune terapie ritenute non più necessarie, come la microfiltrazione del sangue.

La nuova strategia assistenziale, condivisa con la famiglia, sarà ora programmata e applicata secondo quanto concordato, mentre l’ospedale continuerà a garantire il massimo supporto clinico e umano al piccolo e ai suoi cari.