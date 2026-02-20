Debiti e disagio economico: il 44% dei campani ha almeno un finanziamento

Quasi un campano su due convive con almeno un debito a proprio nome. È quanto emerge dalla ricerca “Giornata senza Debiti” realizzata da Ipsos per Kruk Italia, che fotografa una situazione di diffusa fragilità economica e di forte disagio psicologico legato all’indebitamento.

Secondo lo studio, il 44% dei residenti in Campania ha almeno un finanziamento attivo. Ma il dato più allarmante riguarda il silenzio che circonda il problema: il 58% dei campani non parla dei propri debiti con nessuno, mentre solo il 28% si rivolge ad amici o parenti per chiedere aiuto, evitando il confronto con professionisti del settore.

L’analisi mette in luce anche comportamenti a rischio: il 15% dei campani indebitati ha dichiarato di aver saltato almeno una rata, una percentuale superiore alla media nazionale ferma al 13%. Nonostante ciò, il tema dei debiti resta fortemente stigmatizzato: l’88,5% degli intervistati afferma di non vivere con serenità la propria condizione economica.

Le emozioni più frequentemente associate all’indebitamento sono ansia (25%), paura (23%) e vergogna (19%), segnali evidenti di un impatto che va oltre la sfera finanziaria e incide profondamente sul benessere psicologico. Più della metà dei campani (57%) si dice insoddisfatta della propria situazione economica e non intravede miglioramenti nei prossimi dodici mesi.

In questo contesto, il ricorso al credito appare spesso come una necessità più che una scelta: il 28% degli intervistati ammette che i prestiti hanno permesso l’accesso anche a beni di prima necessità, come l’acquisto di un’auto. Un quadro che restituisce l’immagine di una regione in difficoltà, dove l’indebitamento è diffuso ma ancora vissuto come un tabù, con conseguenze economiche e sociali sempre più evidenti.