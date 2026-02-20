Incidente a Sala Consilina, motocross contro un’auto: ventenne ferito gravemente

Il ragazzo era alla guida di una moto da cross quando si è scontrato con un’autovettura in transito.

L’impatto si è verificato in via Mario Pagano, strada secondaria rispetto all’asse centrale del paese. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Municipale di Sala Consilina, intervenuta sul posto per i rilievi di rito e per ricostruire le responsabilità.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza del 118 della postazione di Sala Consilina. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Le condizioni del ventenne sono giudicate serie. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.