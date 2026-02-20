Lidl Italia apre a Scafati: nuova sede e 22 assunzioni, è la nona in provincia di Salerno

Il supermercato è stato inaugurato in Via Passanti Gloria e ha generato un impatto occupazionale immediato con l’assunzione di 22 nuovi collaboratori.

Prosegue il piano di espansione di Lidl Italia, che rafforza la propria presenza nel Mezzogiorno con una nuova apertura a Scafati. Il nuovo punto vendita rappresenta il nono store dell’insegna in provincia di Salerno e conferma il Sud come area strategica per il gruppo, che conta attualmente 36 supermercati attivi in Campania.

Lo store si sviluppa su una superficie di oltre mille metri quadrati ed è il risultato di un intervento di rigenerazione urbana a consumo di suolo zero. L’edificio, infatti, sorge su un opificio dismesso da circa dieci anni, completamente riqualificato secondo criteri di sostenibilità ambientale. Realizzato in classe energetica A3, il punto vendita è dotato di un impianto fotovoltaico da 120 kW e utilizza esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili. Le ampie vetrate e l’illuminazione a LED garantiscono un risparmio energetico stimato intorno al 50%. A servizio della clientela sono disponibili inoltre oltre 90 posti auto.

Il nuovo supermercato è organizzato per offrire un’esperienza di acquisto orientata alla qualità e alla freschezza quotidiana. Presenti i reparti di ortofrutta, panetteria e rosticceria, oltre a un’ampia selezione di prodotti a marchio. Spazio anche alle linee speciali Vemondo (plant-based), Deluxe e Italiamo, affiancate dall’offerta non food con i brand Parkside, Crivit, Cien, Orlando e Coshida.