Mistero sulla scomparsa di Luciano Capasso: disperso dopo un’escursione nei monti di Saint-Moritz

È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, di cui non si hanno più notizie dalla giornata di mercoledì. Il giovane è sparito dopo aver intrapreso un’escursione solitaria tra i monti innevati nei dintorni di Saint-Moritz, rinomata località turistica delle Alpi svizzere.

Capasso, che lavora presso un prestigioso hotel della località elvetica, si sarebbe allontanato intorno alle ore centrali del 18 febbraio, approfittando di una pausa dal lavoro per una camminata in montagna. Al mancato rientro in serata e all’assenza di risposte al telefono, colleghi e amici hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Ricerche ostacolate dal maltempo

Le autorità svizzere hanno avviato tempestivamente le operazioni di ricerca, con il supporto delle squadre di soccorso alpino. Le attività risultano però fortemente condizionate dalle avverse condizioni meteorologiche: forti nevicate, temperature rigide e scarsa visibilità hanno reso complessi gli spostamenti nelle aree montuose e, in alcuni momenti, hanno costretto a sospendere temporaneamente le operazioni.

Il Comune di Saint-Moritz ha confermato il coinvolgimento della Polizia locale e dei soccorritori specializzati. È stato inoltre attivato il Ministero degli Esteri italiano (Farnesina), in costante contatto con la famiglia del giovane e con le istituzioni locali per seguire l’evolversi della situazione e garantire il massimo supporto.

Angoscia a Qualiano e appelli alla collaborazione

A Qualiano cresce l’apprensione. Amici, familiari e l’intera comunità seguono con ansia gli aggiornamenti provenienti dalla Svizzera. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha lanciato un appello pubblico sui social, invitando chiunque possa fornire informazioni utili a farsi avanti.

Secondo quanto emerso, Luciano Capasso era un appassionato di escursionismo e alpinismo, abituato a muoversi in montagna. Tuttavia, le condizioni climatiche particolarmente severe di questi giorni potrebbero aver reso la situazione estremamente rischiosa.

Le ricerche proseguono senza sosta lungo sentieri, vallate e pendii nei pressi di Saint-Moritz, mentre le squadre specializzate restano in allerta nella speranza di ritrovare il giovane sano e salvo.