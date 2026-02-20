Nocera Inferiore. Conclusi i lavori di mini ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore

Un’area che, fino a poco tempo fa, era caratterizzata da strade sterrate e servizi carenti e che oggi si presenta completamente riqualificata grazie alla realizzazione delle infrastrutture primarie.

Si sono ufficialmente conclusi i lavori di mini ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore, un intervento atteso da anni e ritenuto strategico per lo sviluppo produttivo del territorio di Nocera Inferiore. Un’area che, fino a poco tempo fa, era caratterizzata da strade sterrate e servizi carenti e che oggi si presenta completamente riqualificata grazie alla realizzazione delle infrastrutture primarie.

L’opera, approvata nell’ottobre 2021 e avviata il 17 aprile 2023, ha richiesto una variante progettuale e il superamento di diversi contenziosi, ma ha consentito la realizzazione di interventi fondamentali: un nuovo impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere, nuovi tronchi stradali, parcheggi, marciapiedi e un moderno sistema di pubblica illuminazione a tecnologia LED.

A illustrare i dettagli dell’intervento è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Perna, che ha sottolineato come l’opera consenta ora alle cinque aziende presenti di essere collegate alle urbanizzazioni primarie. “Sono stati realizzati anche 33 pozzi disperdenti per migliorare la gestione delle acque – ha spiegato – oltre all’utilizzo di betonelle fotocatalitiche per i marciapiedi, materiali più duraturi e in grado di ridurre l’accumulo di calore”.

Sui rallentamenti che hanno interessato il cantiere è intervenuto il presidente della Commissione Lavori Pubblici Luciano Passero, ricordando come i lavori siano stati condizionati da contenziosi legati agli espropri, risolti definitivamente nel giugno 2024. “Nonostante le difficoltà tecniche e legali – ha dichiarato – l’area PIP è oggi pienamente operativa e dotata di strade, marciapiedi, parcheggi permeabili, illuminazione LED e reti per i sottoservizi”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Paolo De Maio, che ha definito l’intervento “un risultato concreto per la città”. “Abbiamo finalmente dotato un’area strategica delle infrastrutture necessarie a garantire efficienza, sicurezza e servizi adeguati alle imprese – ha affermato –. Ora l’obiettivo è completare l’ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore”.