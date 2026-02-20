Nola si stringe attorno a Domenico: cuori rossi e fiaccole per il bimbo di due anni

Cuori rossi, striscioni e candele accese hanno illuminato le strade di Nola per Domenico, il bambino di due anni che lotta tra la vita e la morte.

Cuori rossi, striscioni e candele accese hanno illuminato le strade di Nola per Domenico, il bambino di due anni che lotta tra la vita e la morte. Centinaia di persone hanno preso parte a un corteo silenzioso, camminando fianco a fianco nel buio della sera, con le immagini del piccolo strette tra le mani. Un gesto collettivo di vicinanza e speranza, che ha coinvolto famiglie, anziani e mamme con bambini in passeggino.

Ogni passo del corteo è stato un messaggio di affetto e resistenza. In chiesa è stato distribuito un volantino con una preghiera dedicata al bambino, mentre su uno degli striscioni campeggiava la scritta: “Per il nostro guerriero”.

Le condizioni cliniche e lo stop al trapianto

Le speranze per Domenico restano purtroppo ridotte. Mercoledì scorso l’Heart Team del Polo di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, insieme agli specialisti italiani con maggiore esperienza nei trapianti pediatrici, ha stabilito che il piccolo non è più nelle condizioni cliniche per affrontare un nuovo trapianto di cuore. La possibilità di impiantare l’organo, disponibile fino a pochi giorni fa, è così definitivamente sfumata, lasciando la famiglia in un dolore profondo e con molti interrogativi aperti.

L’inchiesta sul cuore danneggiato

Sul caso pesa anche un’indagine giudiziaria che si va ampliando. Sei persone, tra medici e paramedici dell’ospedale Monaldi, risultano indagate a Napoli per lesioni colpose gravissime. Secondo quanto emerso dagli audit interni, il cuore trapiantato sarebbe stato trasportato in un contenitore con ghiaccio secco anziché con ghiaccio d’acqua, provocando un danneggiamento irreversibile dell’organo. Non si esclude l’apertura di ulteriori fascicoli anche nei confronti di sanitari di una struttura ospedaliera dell’Alto Adige.

La fiaccolata di Nola, con i suoi passi silenziosi e le luci tremolanti, resta il simbolo di una comunità che non si arrende. Mentre la medicina si ferma, la città continua a chiedere verità e giustizia, tenendo accesa la speranza per Domenico.