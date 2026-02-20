Omicidio nella sala slot di Cesa, 18enne condannato a 20 anni

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Franzese, minorenne all’epoca dei fatti, avrebbe esploso a bruciapelo un colpo di pistola che ha colpito Carbisiero alla giugulare.

Venti anni di carcere. È la condanna inflitta dal gup Tribunale per i Minorenni di Napoli Filomena Capasso a Francesco Franzese, oggi 18enne, ritenuto responsabile dell’omicidio di Davide Carbisiero, 19 anni, ucciso con un colpo di pistola il 13 aprile 2025 all’interno di una sala slot di Cesa, in via Berlinguer.

La sentenza è arrivata al termine del processo celebrato con rito abbreviato, che prevede lo sconto di pena. Una decisione più severa rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero Francesco Regione, che aveva sollecitato una condanna a 18 anni di reclusione.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Franzese, minorenne all’epoca dei fatti, avrebbe esploso a bruciapelo un colpo di pistola che ha colpito Carbisiero alla giugulare. La vittima, residente nel vicino comune di Succivo, fu trovata priva di vita in una pozza di sangue all’interno della sala giochi. L’arma utilizzata si è poi rivelata una pistola calibro 8 con canna modificata.

I due giovani erano amici. Dopo essere stato fermato il giorno successivo all’omicidio, Franzese aveva sostenuto che il colpo fosse partito accidentalmente mentre stava maneggiando l’arma e mostrandola all’amico. Una versione che non ha convinto la giudice dell’udienza preliminare, la quale ha ritenuto sussistenti gli elementi per una condanna per omicidio aggravato, irrogando una pena particolarmente elevata nonostante i benefici previsti dal rito abbreviato.

La sentenza chiude uno dei casi più drammatici di cronaca avvenuti nel Casertano negli ultimi anni, segnato dalla morte di un giovane in un contesto di amicizia trasformato in tragedia.