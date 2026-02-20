Pagani, movimenti sospetti all’alba in via Taurano: scatta l’allarme sui social

A lanciare la segnalazione è stato un residente, che ha contattato telefonicamente i Carabinieri per riferire quanto osservato.

Movimenti sospetti sono stati segnalati nelle prime ore del mattino a Pagani, dove alcuni residenti hanno notato la presenza di persone estranee aggirarsi tra le abitazioni. L’allarme, inizialmente diffuso sui social network, è stato anche formalmente inoltrato alle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato in via Taurano, intorno alle 5.30 di ieri mattina, quando due soggetti sono stati visti muoversi tra i giardini privati della strada, una zona caratterizzata dalla presenza di numerose abitazioni. A lanciare la segnalazione è stato un residente, che ha contattato telefonicamente i Carabinieri per riferire quanto osservato.

La preoccupazione dei cittadini appare fondata alla luce dei numerosi furti registrati negli ultimi mesi sul territorio comunale. Episodi che hanno accresciuto il clima di allerta e spinto i residenti a mantenere alta l’attenzione, segnalando tempestivamente situazioni ritenute anomale.