Papa Leone XIV in Campania: visita a Pompei e Napoli, poi ritorno ad Acerra

Nel primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, Papa Leone XIV sarà in visita pastorale in Campania. Il Santo Padre si recherà al Santuario di Pompei e nella città di Napoli, confermando un’attenzione particolare verso un territorio simbolo di profonde contraddizioni ma anche di una fede radicata e viva.

A distanza di quindici giorni, il Pontefice tornerà nuovamente in regione: il 23 maggio è infatti prevista una seconda visita, questa volta ad Acerra, alla vigilia dell’anniversario dell’enciclica Laudato sì, dedicata alla cura della casa comune.

Le indiscrezioni circolate nelle scorse ore hanno trovato conferma ufficiale in un comunicato congiunto firmato dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, da monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, e da monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra.

«Si può vedere, ed è giusto farlo, questo duplice viaggio del Vicario di Cristo come un segno di predilezione verso una terra che rappresenta una sintesi viva delle attese e delle speranze, ma anche dei drammi e dei ritardi che ancora ostacolano uno sviluppo armonico», scrivono i tre presuli.

Secondo i vescovi, la scelta del Pontefice non è solo motivo di gioia, ma richiama anche a una responsabilità maggiore per le Chiese locali, chiamate a essere protagoniste di un pontificato dal forte carattere missionario, orientato all’annuncio della gioia del Vangelo.

Pompei, Napoli e Acerra – sottolineano – si collocano così al centro di un percorso pastorale che riflette i temi centrali del magistero di Papa Leone XIV: attenzione ai poveri, cura del creato, impegno per una fede capace di incidere nella vita quotidiana delle comunità.