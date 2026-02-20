Raid all’alba a Salerno: doppio colpo fallito e fuga dopo l’inseguimento

Raid criminale alle prime luci dell’alba di oggi a Salerno, dove una banda di ladri a volto coperto ha messo a segno due azioni consecutive utilizzando una Jeep risultata rubata. Il primo tentativo di furto è avvenuto ai danni del Caseificio San Leonardo, ma l’irruzione non ha fruttato alcun bottino: all’interno non c’erano contanti.

Non soddisfatti, i malviventi si sono spostati sull’Aversana, dove hanno sfondato con la stessa vettura la vetrina di Etè Station, attività inaugurata da pochi giorni. In questo caso sono riusciti a portare via la cassa automatica, con un bottino stimato in circa mille euro.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Salerno che, individuati i responsabili, hanno dato avvio a un inseguimento ad alta velocità nella zona orientale della città. La fuga si è conclusa con l’abbandono del veicolo da parte dei ladri, che sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Determinanti per le indagini si stanno rivelando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, ora al vaglio degli investigatori. Le ricerche proseguono per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’esatta dinamica del doppio raid.