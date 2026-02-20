Sanità d’eccellenza al Cardarelli, due professionisti di Angri in prima linea

Un importante passo avanti nella diagnostica delle patologie polmonari arriva dall’A.O.R.N. Antonio Cardarelli di Napoli, dove è stata eseguita per la prima volta nel Sud Italia un’innovativa tecnica di campionamento delle lesioni polmonari: la criobiopsia transbronchiale.

L’intervento è stato effettuato presso l’Unità Operativa di Pneumologia Interventistica, diretta dalla dottoressa Lina Zuccatosta, e ha visto la partecipazione di due professionisti originari di Angri: il dottor Alfonso Pecoraro e il dottor Gianluigi Lauro.

La nuova metodica consente di ottenere campioni istologici anche da lesioni situate nelle aree più periferiche del polmone, grazie all’utilizzo di una criosonda di appena 1,1 millimetri di diametro, capace di congelare selettivamente la porzione di tessuto da analizzare. Un vantaggio significativo rispetto alle biopsie tradizionali, poiché permette un’analisi anatomo-patologica più accurata, fondamentale nell’era della medicina di precisione.

«La criobiopsia transbronchiale è una procedura sicura, associata a un basso rischio di complicanze come sanguinamento o pneumotorace, ed è eseguita in sedazione profonda, garantendo comfort e sicurezza per il paziente», spiega il dottor Pecoraro. La tecnica, inoltre, può essere integrata con le più moderne tecnologie endoscopiche, come la broncoscopia robotica, e con metodiche radiologiche di ricostruzione tridimensionale delle vie aeree, tra cui la Cone Beam TC.

«Questo risultato apre le porte a terapie sempre più mirate e meno invasive – aggiunge Pecoraro –. Nel giro di circa un anno potremmo arrivare a formulare diagnosi e trattamento nello stesso momento».

Per il medico angrese non si tratta della prima esperienza all’avanguardia: già due anni fa aveva contribuito allo sviluppo della criobiopsia mediastinica transbronchiale eco-guidata (CryoEBUS), una tecnica che consente il campionamento dei linfonodi del mediastino in regime di day hospital, con una resa diagnostica superiore alle procedure convenzionali.

Quarantasette anni, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in malattie dell’apparato respiratorio, Pecoraro ha maturato esperienze professionali in importanti centri italiani ed europei, dall’ospedale Careggi di Firenze all’University Hospital di Heidelberg, prima di rientrare stabilmente in Italia. Per il futuro, l’obiettivo è continuare a portare al pubblico e alla comunità scientifica nuove tecniche innovative, contribuendo allo sviluppo di una medicina sempre più precisa e personalizzata.

Anna Villani