Sant’Antonio Abate, 255mila euro per il restauro della Chiesa del Buonconsiglio

Un finanziamento di 255mila euro, stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permetterà di avviare i lavori di restauro e messa in sicurezza della Chiesa di Maria Santissima del Buonconsiglio, uno dei principali simboli religiosi e identitari della comunità abatese.

Il progetto, presentato dall’amministrazione comunale lo scorso giugno, è stato ammesso al Piano Triennale delle Opere Pubbliche Statali, consentendo così di reperire le risorse necessarie per intervenire su un edificio che nel tempo ha mostrato evidenti segni di usura.

La chiesa affonda le sue radici nella seconda metà dell’Ottocento: la costruzione ebbe inizio nel 1858 su un terreno donato da una benefattrice locale e la benedizione ufficiale risale all’8 novembre 1863. Nel corso degli anni la struttura è stata ampliata con la realizzazione dell’abside, della casa canonica e del campanile, completato nel 1924. Nel 1938 la cappella è stata elevata a parrocchia, rafforzando il suo ruolo centrale nella vita religiosa e sociale del paese.

L’intervento finanziato dal Ministero è finalizzato a restituire decoro e piena funzionalità all’edificio, attraverso opere di manutenzione e riqualificazione indispensabili per la tutela del suo valore storico e architettonico e per garantire la continuità delle attività pastorali.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Ilaria Abagnale: «La nostra Chiesa non è fatta soltanto di pietre, ma custodisce la memoria e l’identità della comunità. Questo finanziamento ci consente di preservare un luogo che accompagna la vita di intere generazioni e di consegnarlo rinnovato ai cittadini di domani».

Nel percorso amministrativo e progettuale che ha portato all’ottenimento delle risorse, un ruolo operativo è stato svolto anche dal vicesindaco Antonio Afeltra. L’ammissione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche Statali rappresenta ora il passaggio decisivo per programmare l’avvio dei lavori e garantire la salvaguardia di uno degli edifici più rappresentativi del territorio abatese.