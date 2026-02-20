Sarno. Parto sulla rampa del Pronto Soccorso, Odierna: «Orgoglioso dei nostri sanitari»

Il team sanitario è intervenuto immediatamente, assistendo il parto a bordo dell’auto e garantendo la nascita della neonata in pochi minuti, senza alcuna complicanza.

Parto improvviso e lieto fine all’Ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, dove il personale sanitario ha gestito con straordinaria professionalità una nascita avvenuta direttamente in auto, sulla rampa del Pronto Soccorso.

È successo alle 4 del mattino del 17 febbraio: una donna di San Giuseppe Vesuviano è arrivata in ospedale in travaglio avanzatissimo e non c’è stato il tempo materiale per trasferirla all’interno della struttura. Il team sanitario è intervenuto immediatamente, assistendo il parto a bordo dell’auto e garantendo la nascita della neonata in pochi minuti, senza alcuna complicanza. Mamma e figlia stanno bene e presto faranno rientro a casa.

Un intervento impeccabile che merita un plauso senza riserve: protagonisti gli infermieri Domenico Tortora, Antonio Molisse, Francesca Di Vaio e Rosa Ferrara, l’operatore sociosanitario Raffaele Calabrese, i medici Giuseppina Di Leone e Michele Sica, sotto la guida del primario Antonio La Mura. Competenza, sangue freddo e spirito di squadra hanno fatto la differenza in una situazione ad alto rischio.

L’episodio rilancia l’immagine del presidio sanitario sarnese come realtà capace di rispondere alle emergenze con efficacia. «Mi congratulo vivamente con tutto il personale per questa professionalità esemplare, che onora la sanità campana», ha dichiarato Sebastiano Odierna, consigliere della Lista Cirielli. «Mi impegno a tutelare questo ospedale affinché recuperi il prestigio e le eccellenze di un tempo, sostenendo riorganizzazioni e investimenti come la risonanza magnetica».