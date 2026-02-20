Scafati, arrestato 43enne per spaccio e arma clandestina

Gli accertamenti sono stati quindi estesi a un bed and breakfast, dove il 43enne avrebbe custodito il materiale utilizzato per lo spaccio.

Detenzione di droga a fini di spaccio e possesso di arma clandestina con munizionamento: sono le accuse contestate a un 43enne di Scafati, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Boscoreale e condotto in carcere.

L’operazione è scattata nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato l’uomo mentre cedeva un involucro in cambio di denaro. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di nove dosi di sostanza stupefacente già pronte per la vendita e di una somma di contanti ritenuta provento dell’attività illecita.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi a un bed and breakfast, dove il 43enne avrebbe custodito il materiale utilizzato per lo spaccio. All’interno della camera i carabinieri hanno rinvenuto polveri, divisori, dosatori, sacchetti in plastica, una macchina per il sottovuoto e circa 100 grammi di hashish.

Nel corso della perquisizione è emerso anche un elemento di particolare gravità: una pistola con matricola abrasa, completa di caricatore e proiettili. L’arma è stata sequestrata insieme al munizionamento.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio presenti sul territorio.