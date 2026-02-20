Siano, allerta maltempo: vasca di contenimento quasi piena, appello alla prudenza

Il Comune di Siano ha diramato un avviso alla cittadinanza segnalando il progressivo riempimento della vasca di contenimento.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non strettamente necessari e di prestare particolare attenzione nelle zone più esposte al rischio idrogeologico. La situazione è costantemente monitorata e, qualora si rendesse necessario, seguiranno ulteriori comunicazioni ufficiali.

L’appello è rivolto soprattutto a chi risiede nelle aree maggiormente vulnerabili, affinché adotti comportamenti responsabili e collabori nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti.