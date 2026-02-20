Stalking con un drone a Napoli: perseguita l’ex compagna e viene arrestato

La rottura, avvenuta pochi giorni fa dopo che la giovane aveva scoperto un presunto tradimento dell’uomo, avrebbe dato il via a una spirale di violenze e comportamenti ossessivi.

Un caso di stalking dai contorni inquietanti e inediti quello emerso a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, dove un 28enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna di 24 anni.

I due avevano avuto una relazione durata circa due anni, iniziata nel dicembre 2024. La rottura, avvenuta pochi giorni fa dopo che la giovane aveva scoperto un presunto tradimento dell’uomo, avrebbe dato il via a una spirale di violenze e comportamenti ossessivi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza sarebbe stata più volte aggredita: in un episodio le sarebbero stati strappati i capelli, in un altro sarebbe stata colpita e in un ulteriore caso sputata in faccia. A questi episodi si sarebbero aggiunti continui pedinamenti, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

L’ultimo episodio ha segnato un salto di qualità nelle condotte persecutorie. L’uomo avrebbe acquistato un drone e, durante la notte, si sarebbe posizionato sotto l’abitazione della ex, facendolo decollare fino a raggiungere la finestra dell’appartamento per spiarne la vita privata. Un tentativo di controllo che però è fallito: il velivolo si è schiantato al suolo, probabilmente a causa di una manovra errata o di una folata di vento.

Il rumore dell’impatto ha insospettito la 24enne, che ha immediatamente contattato i carabinieri. Le ricerche sono scattate subito e hanno portato rapidamente all’individuazione del presunto stalker. Decisive, ai fini dell’indagine, le immagini contenute nella memoria del drone: tra i filmati sarebbero comparse riprese dell’uomo, incluso il momento dell’acquisto del velivolo e le fasi di preparazione del volo davanti all’abitazione della vittima.

Il 28enne è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori ed è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Un episodio che apre nuovi scenari sulle modalità dello stalking e sull’uso improprio di tecnologie sempre più accessibili.