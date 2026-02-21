Appartamento trasformato in base per prostituzione e spaccio: 35enne ai domiciliari

Un appartamento nel cuore del centro storico di Salerno sarebbe stato trasformato, secondo gli inquirenti, in una vera e propria base operativa per prostituzione e spaccio di droga.

Un appartamento nel cuore del centro storico di Salerno sarebbe stato trasformato, secondo gli inquirenti, in una vera e propria base operativa per prostituzione e spaccio di droga. È scattata nella mattinata di ieri un’operazione della Squadra Mobile che ha portato all’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di M.C., 35 anni, ritenuto al vertice di una presunta rete criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione e alla vendita di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, con il supporto della Polizia Municipale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. La misura è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza.

Le accuse

Secondo la ricostruzione investigativa, allo stato condivisa dal Gip, l’indagato avrebbe gestito direttamente l’attività illecita all’interno dell’abitazione, fungendo da punto di riferimento per altre persone coinvolte, indagate a vario titolo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e crack.

L’appartamento sarebbe stato organizzato come una struttura stabile e ben definita: regole interne, turnazioni delle donne, tariffe prefissate e orari di ricezione dei clienti. Le indagini avrebbero inoltre documentato l’uso di piattaforme online per pubblicizzare l’attività di meretricio e l’impiego di sistemi di pagamento tracciabili, compresi circuiti elettronici, a conferma di un’organizzazione strutturata e continuativa.

Alla luce degli elementi raccolti, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il 35enne. L’inchiesta prosegue per individuare eventuali ulteriori responsabilità e chiarire il ruolo di altri soggetti coinvolti. Come precisato dalla Procura, il provvedimento è impugnabile e le accuse formulate non rappresentano un giudizio definitivo di colpevolezza, che sarà valutato nelle successive fasi del procedimento.