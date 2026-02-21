Chirurgo nocerino docente a Vienna: Gaetano Romano al corso internazionale del Karl Landsteiner Institute

Il nocerino Gaetano Romano, chirurgo dell’Unità operativa di Chirurgia toracica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, è stato invitato come docente alla prima edizione del corso internazionale organizzato dal prestigioso Karl Landsteiner Institute di Vienna, dedicato alla gestione dei sanguinamenti intraoperatori in chirurgia toracica mini-invasiva.

Nel corso “Practical Management of Bleeding Emergencies”, Romano ha preso parte alle attività formative teoriche e pratiche svolte in due sale operatorie di simulazione ad alta fedeltà, dotate di sistemi robotici di ultima generazione, condividendo l’esperienza clinica e scientifica maturata a Pisa nel campo della chirurgia toracica robotica.

Il percorso formativo, altamente innovativo, ha coinvolto chirurghi provenienti da diversi Paesi europei e ha rappresentato un importante momento di confronto sulle tecniche avanzate di gestione delle emergenze intraoperatorie. L’invito a Vienna conferma il ruolo di riferimento internazionale del professionista nocerino e costituisce un riconoscimento di rilievo anche per l’eccellenza della sanità italiana, capace di distinguersi oltre i confini nazionali.