Maltempo: regge il sistema di rete del Consorzio di Bonifica

La rete del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno ha retto all’ondata di maltempo garantendo sicurezza idraulica e monitoraggio costante del territorio.

Maltempo e territorio: Il sistema di vasche e canali ha garantito la gestione dei flussi idrici dopo le piogge intense

Rete idraulica sotto pressione, sistema efficiente

Le piogge intense degli ultimi giorni hanno messo a dura prova il reticolo secondario del territorio dell’Agro nocerino-sarnese, sollecitando canali, vasche di accumulo e opere di regimentazione delle acque. A fare il punto è il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, che ha comunicato come, nonostante le criticità, il sistema consortile abbia retto garantendo la regolare gestione dei flussi idrici.

Determinante si è rivelata la funzionalità della rete di vasche e canali, progettata per contenere e smaltire le acque meteoriche in eccesso. Il personale di reperibilità è intervenuto tempestivamente ogni volta che si è reso necessario, assicurando un monitoraggio costante e una pronta operatività sui punti più sensibili del territorio.

Il lavoro coordinato degli operatori ha consentito di prevenire situazioni di emergenza e di limitare disagi per cittadini e imprese, confermando l’importanza strategica dell’infrastruttura idraulica consortile.

Il ruolo del Consorzio e la sinergia con ANPAS

Sotto la presidenza di Mario Rosario D’Angelo, il Consorzio continua a svolgere un ruolo centrale nella tutela e nella sicurezza del comprensorio del Sarno, investendo su manutenzione ordinaria, prevenzione e presenza costante sul territorio.

È inoltre pienamente operativa la sinergia come HUB logistico con ANPAS Campania, a supporto delle attività di protezione civile e delle eventuali esigenze emergenziali. Una collaborazione che rafforza la capacità di risposta e l’efficienza organizzativa in caso di condizioni meteo avverse.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti gli operatori e ai volontari impegnati in queste ore delicate: un lavoro silenzioso ma fondamentale per garantire la sicurezza della comunità e la tenuta del territorio.

