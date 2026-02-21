Morto Domenico, il bimbo di due anni trapiantato al Monaldi: non ce l’ha fatta dopo il peggioramento clinico

A comunicarlo è stata la stessa Azienda ospedaliera, che in una nota ufficiale ha espresso «il più sentito cordoglio» e la propria vicinanza alla famiglia del piccolo.

Domenico non ce l’ha fatta. Il bambino di due anni e mezzo ricoverato all’Azienda Ospedaliera dei Colli, presso l’ospedale Monaldi, è morto nella mattinata di sabato 21 febbraio 2026, dopo un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.

A comunicarlo è stata la stessa Azienda ospedaliera, che in una nota ufficiale ha espresso «il più sentito cordoglio» e la propria vicinanza alla famiglia del piccolo, stringendosi «con rispetto e commossa partecipazione in questo momento di immenso dolore». Il decesso è avvenuto intorno alle 5.30, in seguito a un arresto cardiocircolatorio che non ha lasciato possibilità di recupero.

Domenico era diventato, suo malgrado, il simbolo di una vicenda sanitaria drammatica che negli ultimi giorni aveva profondamente colpito l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla sicurezza delle procedure di trapianto in Italia. Il piccolo era stato sottoposto a trapianto di cuore il 23 dicembre 2025, ma l’organo – secondo quanto emerso – sarebbe stato danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto, compromettendone la funzionalità.

Le sue condizioni erano apparse critiche sin da subito e, nonostante le cure intensive e i tentativi dei sanitari, il quadro clinico è rimasto disperato. Nella giornata di venerdì, di fronte all’assenza di prospettive di miglioramento, la famiglia e l’équipe medica avevano concordato una pianificazione condivisa delle cure, escludendo ogni forma di accanimento terapeutico.

Il bambino ha così smesso di soffrire nelle prime ore di oggi. La sua morte chiude una vicenda che lascia dietro di sé dolore, interrogativi e la richiesta, sempre più forte, di chiarezza e responsabilità su quanto accaduto lungo la filiera che ha portato al trapianto. Le autorità competenti restano al lavoro per accertare eventuali responsabilità, mentre Napoli e l’intero Paese si stringono attorno ai genitori di Domenico, colpiti da una perdita che segna profondamente la coscienza collettiva.