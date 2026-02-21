Omicidio della sorella a Scafati, la Procura chiede 21 anni: sentenza attesa a marzo

Ventuno anni di carcere. È la pena richiesta dalla Procura generale nel processo di secondo grado a carico di A.P., 65 anni, originario di Scafati, già condannato in primo grado a 11 anni di reclusione per l’omicidio della sorella 58enne. La Corte d’Assise d’Appello di Salerno si pronuncerà nei primi giorni di marzo.

Nel corso della requisitoria, l’accusa ha chiesto un inasprimento significativo della pena rispetto alla sentenza di primo grado, sollecitando il riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi. Secondo la Procura, il quadro probatorio giustifica una condanna più severa, ritenendo pienamente sussistente il nesso causale tra l’aggressione e la morte della vittima. La parola passerà ora alla difesa, che discuterà nel prossimo mese prima della decisione finale dei giudici.

La vicenda

I fatti risalgono al 14 marzo 2022. Secondo la ricostruzione accusatoria, all’interno dell’abitazione di famiglia a Scafati sarebbe scoppiato un violento litigio tra i due fratelli. Nel corso della discussione, l’uomo avrebbe colpito la sorella alla testa con un martello, provocandole gravissime lesioni craniche. La donna fu soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, dove venne sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico.

Dopo un lungo ricovero, caratterizzato da fasi alterne e da segnali iniziali di miglioramento, le condizioni cliniche peggiorarono improvvisamente. La 58enne morì all’inizio di agosto, circa cinque mesi dopo l’aggressione. Per l’accusa, il movente dell’omicidio sarebbe riconducibile a contrasti economici e a questioni ereditarie maturate in ambito familiare.

Una tesi contestata dalla difesa, che ha sempre sostenuto l’assenza di un movente preordinato e ha ricondotto l’episodio a un litigio degenerato. I legali dell’imputato hanno inoltre insistito sulla necessità di rivalutare le cause del decesso, sostenendo che la morte non sarebbe stata direttamente provocata dal trauma cranico, bensì da una setticemia conseguente a un’infezione contratta durante la degenza ospedaliera, come riportato da “SalernoToday”.

In questa direzione, all’epoca dei fatti fu presentata anche una denuncia nei confronti della struttura sanitaria, ipotizzando responsabilità mediche. L’ipotesi di reato è stata successivamente archiviata. Nel giudizio d’appello è stata comunque acquisita una nuova consulenza medico-legale, ora al vaglio della Corte, che dovrà stabilire se confermare o rivedere l’impianto accusatorio e la responsabilità penale dell’imputato.

La sentenza, attesa a marzo, potrebbe ridisegnare in modo significativo il quadro sanzionatorio rispetto al primo grado.