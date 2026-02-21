Pagani, via alla ZTL sperimentale nel centro: orari e strade interessate

La Giunta comunale di Pagani ha approvato l’attivazione in via sperimentale della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro cittadino. Il provvedimento, adottato con apposita delibera, punta a migliorare vivibilità urbana, sicurezza e fruizione degli spazi pubblici, dopo un lavoro di adeguamento del progetto originario alle esigenze della cittadinanza.

Le aree interessate

La ZTL sperimentale riguarderà due tratti:

ZTL 1: via De Vivo – via G. Marconi (fino all’incrocio con via C. Astarita)

ZTL 2: via Marconi (intersezione con via De Rosa)

Giorni e orari

Venerdì: 19.00 – 22.00

Sabato: 19.00 – 22.00

Domenica e festivi: 10.00 – 13.00 e 18.00 – 22.00

La fase sperimentale consentirà un monitoraggio puntuale degli effetti sulla viabilità, sulle attività commerciali e sulla qualità della vita nel centro.

Tutti i dettagli tecnici — modalità di accesso e gestione — saranno illustrati in conferenza stampa lunedì 23 febbraio, alle ore 11, a Palazzo San Carlo, dal sindaco Lello De Prisco, dall’assessore alla Viabilità e Polizia Municipale Luana Giammetta e dal comandante della Polizia Municipale Lucio D’Apolito.