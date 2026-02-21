Sarno ordinanza per la messa in sicurezza del Vallone Monaco

Sarno ordinanza urgente Vallone Monaco. Interdizione dell’area dopo il cedimento del costone adiacente alla cava dismessa

Cedimento del costone, area interdetta

Il Comune di Sarno ha emanato un’ordinanza urgente e contingibile per la messa in sicurezza di Via Vallone Monaco, a seguito del cedimento di un costone montuoso adiacente a una cava dismessa.

Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, è emersa una situazione di potenziale pericolo per il rischio di ulteriori distacchi di materiale roccioso.

Per questo motivo è stata disposta l’interdizione dell’area interessata, con divieto di accesso sia pedonale sia carrabile, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

Obblighi per i proprietari e monitoraggio costante

L’ordinanza impone ai proprietari della cava di procedere immediatamente alla messa in sicurezza del sito e, come già previsto da precedente provvedimento, alla rimozione dei rifiuti abbandonati presenti nell’area, con ripristino dello stato dei luoghi e corretto smaltimento dei materiali rinvenuti.

Sono inoltre previsti successivi interventi di consolidamento e stabilizzazione definitiva del costone. Nell’immediato sono state installate barriere, massi di protezione e apposita segnaletica di pericolo per impedire l’accesso alla zona.

L’Amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a monitorare costantemente la situazione, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza ai cittadini e prevenire ulteriori criticità.

Agro Nocerino Sarnese, strade gruviera e mancanza di programmazione