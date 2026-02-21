Terremoto nel Salernitano, scossa di magnitudo 4.5 nella notte: epicentro a Montecorice

Il sisma, registrato alle 01:28, ha avuto una magnitudo di 4.5, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Una scossa di terremoto ha interessato la provincia di Salerno nelle prime ore di sabato 21 febbraio 2026. Il sisma, registrato alle 01:28, ha avuto una magnitudo di 4.5, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a nord-ovest di Montecorice, nel Cilento. Nonostante la magnitudo, non si segnalano danni a persone o strutture, né richieste di intervento ai servizi di emergenza.

A determinare l’assenza di conseguenze è stata soprattutto la notevole profondità dell’ipocentro, stimata in circa 319 chilometri. Si tratta, infatti, di un terremoto profondo, una tipologia di evento sismico tipica dell’area del Mar Tirreno meridionale, dove sono attivi complessi processi geologici di subduzione. In questi casi, l’energia sprigionata dal sisma tende a disperdersi prima di raggiungere la superficie, riducendo sensibilmente gli effetti percepiti dalla popolazione.

L’evento è stato rilevato dalle sale di monitoraggio dell’INGV di Roma con coordinate geografiche 40.2498 di latitudine e 14.9652 di longitudine. La scossa è stata avvertita in diversi comuni del Cilento, tra cui Castellabate, Perdifumo, Serramezzana, San Mauro Cilento e Laureana Cilento, tutti situati entro un raggio di pochi chilometri dall’epicentro.

Secondo gli esperti, terremoti che superano i 300 chilometri di profondità non rappresentano generalmente un pericolo immediato per la popolazione. Tuttavia, la magnitudo 4.5 ha reso l’evento chiaramente rilevabile dagli strumenti sismici anche a grande distanza, in un’ampia porzione dell’area mediterranea.

La situazione resta sotto costante monitoraggio da parte dell’INGV, che continua a seguire l’evoluzione del quadro sismico senza, al momento, indicare criticità.