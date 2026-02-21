Trascina un cane scheletrico al guinzaglio e lo maltratta in strada: allarme a Casapulla

Un episodio di presunto maltrattamento animale ha scosso Casapulla, in provincia di Caserta, nel primo pomeriggio. A denunciarlo pubblicamente è stato Enrico Rizzi, che ha diffuso un appello sui social chiedendo la massima attenzione e collaborazione da parte dei cittadini.

Secondo quanto segnalato, un uomo avrebbe tirato ripetutamente per le orecchie un cane in evidente stato di grave denutrizione, sotto gli occhi di numerosi passanti. Non pago, lo avrebbe poi afferrato e trascinato con violenza dalla catena che l’animale portava al collo. Alcune donne presenti sul posto sarebbero intervenute per fermarlo, ma l’uomo, dopo averle insultate, si sarebbe allontanato rapidamente portando via il cane.

La scena si sarebbe verificata nel centro abitato di Casapulla. Le condizioni del cane, descritto come scheletrico, hanno fatto scattare l’allarme tra attivisti e cittadini, che temono per la sua incolumità.

Nel post diffuso online viene rivolto un appello diretto alla popolazione locale: chiunque dovesse riconoscere l’uomo o notarlo in strada in compagnia dell’animale è invitato a contattare immediatamente il 112, così da consentire un intervento rapido delle forze dell’ordine.