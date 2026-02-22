Borseggi al mercato settimanale: sette donne derubate, caccia a un trio a Eboli

Paura e rabbia nella mattinata di ieri nell’area mercatale di via delle Olimpiadi, a Eboli, dove una banda di borseggiatori ha colpito tra le bancarelle approfittando dell’affollamento del mercato settimanale.

Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stato un gruppo ben organizzato composto da tre persone: due donne operative tra i clienti e un complice del posto con il compito di monitorare i movimenti della Polizia Municipale, impegnata nei controlli di routine. L’uomo avrebbe segnalato l’eventuale presenza degli agenti, consentendo alle due complici di muoversi con rapidità e senza destare sospetti.

Il bilancio è di sette donne derubate del portafoglio. In uno dei casi, oltre al denaro, è stata sottratta anche una carta bancomat con il codice PIN annotato all’interno. Provvidenziale l’intervento degli agenti, che hanno immediatamente assistito la vittima nel blocco della carta, evitando possibili prelievi fraudolenti.

Dopo le segnalazioni, le pattuglie hanno rapidamente cinturato l’area del mercato nel tentativo di intercettare i responsabili. Le due donne sarebbero state individuate grazie ad alcune testimonianze raccolte sul posto, ma nel caos e nella folla sono riuscite a dileguarsi insieme al complice, come riporta “SalernoToday”.

Sono ora in corso le indagini per risalire all’identità dei presunti autori dei furti. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, al vaglio degli inquirenti. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree mercatali, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso di persone.