Carro di Carnevale in fiamme a Nocera Superiore, linea ferroviaria ripristinata

Dopo l’incidente avvenuto al passaggio a livello di San Clemente, dove un carro allegorico ha preso fuoco mentre attraversava i binari, la situazione è tornata alla normalità a Nocera Superiore.

Da quanto emerso nelle ore successive, la testa del carro avrebbe urtato un filo di corrente della linea ferroviaria, provocando un principio d’incendio e la conseguente interruzione precauzionale della circolazione dei treni. L’episodio ha generato momenti di apprensione, con fumo visibile in tutta l’area, ma senza conseguenze per le persone.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, le operazioni di riparazione sono state ultimate e sono attualmente in corso le verifiche finali di sicurezza sull’infrastruttura. Al termine delle revisioni, già a partire dalla mattinata di domani, la circolazione ferroviaria tornerà regolare.

I collegamenti da Nocera Superiore verso Salerno e Napoli saranno quindi nuovamente attivi senza limitazioni, ponendo fine ai disagi registrati nelle ultime ore.