Frana vicino a una cava dismessa, ordinanza urgente del Comune di Sarno: area interdetta

Scatta l’allarme sicurezza a Sarno dopo il cedimento di un costone montuoso adiacente alla cava dismessa in via Vallone Monaco. A seguito dell’evento, l’Amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica e privata incolumità, alla luce del concreto rischio di ulteriori distacchi di materiale roccioso.

I sopralluoghi e il rischio residuo

Il provvedimento è arrivato dopo i sopralluoghi congiunti effettuati dai tecnici comunali, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile. Le verifiche hanno evidenziato una situazione di instabilità del costone, con la possibilità di nuovi crolli che potrebbero mettere in pericolo persone e beni nelle aree limitrofe.

Le misure adottate

Con l’ordinanza il Comune ha disposto una serie di interventi immediati e obblighi precisi:

Interdizione totale dell’area interessata dal cedimento;

Divieto di accesso pedonale e carrabile;

Obbligo per i proprietari della cava di procedere senza indugio alla messa in sicurezza del sito;

Rimozione dei rifiuti abbandonati, già prevista da una precedente ordinanza, con ripristino dello stato dei luoghi e corretto smaltimento dei materiali;

Programmazione di interventi successivi di consolidamento e stabilizzazione definitiva del costone montuoso.

Nel frattempo sono già state installate barriere di protezione, massi di contenimento e segnaletica di pericolo, per impedire qualsiasi accesso non autorizzato all’area.

Monitoraggio continuo

L’Amministrazione comunale ha assicurato che la zona resterà sotto costante monitoraggio, al fine di prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza dei cittadini. Eventuali nuovi sviluppi o criticità saranno comunicati tempestivamente alla popolazione.