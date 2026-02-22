Maxi-rissa ad Angri, otto imputati verso il processo: contestato anche il tentato omicidio

La Procura ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di otto persone, accusate a vario titolo di rissa aggravata e, per le posizioni più gravi, di tentato omicidio.

Svolta giudiziaria per la violenta rissa che il 1° settembre 2024 sconvolse il centro di Angri. La Procura ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di otto persone, accusate a vario titolo di rissa aggravata e, per le posizioni più gravi, di tentato omicidio. L’udienza preliminare si terrà nei prossimi mesi davanti al Tribunale di Nocera Inferiore.

La “spedizione punitiva” in piazza Doria

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli scontri non sarebbero nati da una lite estemporanea. L’episodio si sarebbe configurato come una vera e propria spedizione punitiva, avvenuta nei pressi del bar “Ribò” in piazza Doria, ai danni di una famiglia proveniente da Scafati. Un gruppo di residenti angresi avrebbe raggiunto l’area con l’intento di aggredire.

Armi e violenza in pieno centro

Durante la rissa sarebbero state utilizzate armi bianche – coltelli, asce e tirapugni – oltre a oggetti contundenti come mazze da baseball, sedie e tavolini del locale, risultato completamente estraneo ai fatti. Il bilancio fu pesante: tre feriti con prognosi comprese tra i 10 e i 30 giorni, come riportato da “Il Mattino“.

La posizione più grave: un 22enne ferito alla testa

Particolarmente delicata la posizione di quattro indagati, accusati di aver accerchiato e colpito ripetutamente alla testa un 22enne di Scafati. Il giovane riportò un trauma cranico e diverse ferite da taglio: elementi che hanno portato la Procura a contestare l’ipotesi di tentato omicidio.

Indagini complesse e Daspo urbani

Le indagini dei Carabinieri di Nocera Inferiore e della stazione di Angri si sono avvalse delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, fondamentali per l’identificazione dei responsabili. Tuttavia, il lavoro investigativo è stato ostacolato da una scarsa collaborazione: alcuni testimoni e persino dei feriti avrebbero tentato di ridimensionare o negare la dinamica dei fatti.

Parallelamente al procedimento penale, la Questura ha già adottato 13 Daspo urbani, con il divieto di accesso all’area di piazza Doria per periodi compresi tra due e tre anni.

Verso l’udienza preliminare

Nei prossimi mesi il giudice sarà chiamato a valutare le richieste della Procura. Alcuni imputati hanno già manifestato l’intenzione di accedere a riti alternativi, nel tentativo di ottenere uno sconto di pena ed evitare il dibattimento ordinario. La vicenda resta uno degli episodi di violenza più gravi registrati ad Angri negli ultimi anni.