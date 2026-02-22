Nocera Superiore. Carro di Carnevale in fiamme al passaggio a livello di San Clemente

Momenti di paura poco fa a Nocera Superiore, dove un carro di Carnevale ha preso fuoco proprio in prossimità del passaggio a livello della frazione San Clemente. Una densa colonna di fumo nero si è alzata rapidamente, risultando visibile da gran parte dell’area circostante e attirando l’attenzione di residenti e automobilisti.

Da quanto appreso, la testa di un carro allegorico avrebbe urtato un filo di corrente durante l’attraversamento della linea ferroviaria, provocando un principio d’incendio. Al momento non si registrano feriti.

Sul posto presenti i soccorsi, con i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e le forze dell’ordine a presidiare la zona per garantire la sicurezza e regolare la viabilità. L’area è stata messa in sicurezza per evitare rischi a persone e mezzi in transito, anche in considerazione della vicinanza ai binari ferroviari.