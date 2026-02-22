Ruggi di Salerno, operatori antincendio senza ruolo dopo il concorso: appello alla direzione

Al centro della vicenda ci sono circa venti operatori tecnici addetti al servizio antincendio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non bastavano le criticità legate alle condizioni delle scale antincendio, finite nelle scorse settimane sotto la lente dei sindacati. All’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona emergono nuove preoccupazioni che riguardano direttamente il futuro occupazionale di alcuni lavoratori e, di riflesso, la sicurezza interna della struttura.

Al centro della vicenda ci sono circa venti operatori tecnici addetti al servizio antincendio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Figure professionali delicate, chiamate a intervenire in situazioni di emergenza all’interno del principale nosocomio salernitano. A distanza di due anni dal concorso pubblico, dallo svolgimento delle prove e dalla pubblicazione della graduatoria, per questi lavoratori la situazione resta immutata.

«Non abbiamo ancora un ruolo definito. La nostra posizione è rimasta sospesa nonostante i cambi alla direzione generale», spiegano alcuni degli operatori coinvolti. Un’attesa che si è trasformata in incertezza cronica, aggravata dal fatto che nel frattempo gli stessi lavoratori hanno svolto corsi di formazione specifici, propedeutici alle mansioni previste dal concorso vinto. «È passato più di un anno dalla formazione e siamo ancora al punto di partenza», denunciano.

Le criticità non si fermano all’aspetto contrattuale. Gli operatori segnalano anche condizioni di lavoro non coerenti con il loro inquadramento: turnazioni improprie, utilizzo di dispositivi di protezione individuale non adeguati e spazi operativi non rispondenti agli standard di sicurezza. Una situazione che, secondo i diretti interessati, rischia di compromettere sia la dignità professionale sia l’efficacia del servizio antincendio.

L’appello è rivolto all’attuale direzione generale affinché venga finalmente presa in esame una vicenda rimasta irrisolta per anni e si proceda all’attuazione di quanto previsto dal concorso pubblico. Sul caso sono intervenute anche le organizzazioni sindacali, che hanno inviato una formale segnalazione ai vertici dell’azienda ospedaliera denunciando presunti «atteggiamenti mobbizzanti» nei confronti dei lavoratori neoassunti del servizio antincendio.

Per il Ruggi si tratta dell’ennesimo nodo da sciogliere, in un contesto già segnato da segnalazioni e allarmi sulla sicurezza interna e sull’organizzazione del lavoro. Una questione che incrocia diritti dei lavoratori e tutela della collettività, e che ora attende risposte concrete.