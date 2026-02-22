San Valentino Torio città degli eventi tutto l’anno (video)

Eventi e territorio. Dal Carnevale ai festival estivi, un calendario ricco che rafforza identità e attrattività turistica

Il Carnevale chiude un nuovo capitolo di festa

Si è conclusa la seconda manifestazione più importante per San Valentino Torio, il Carnevale, evento che ogni anno richiama partecipazione e pubblico da tutto il comprensorio. Solo poche settimane fa la città era stata meta di tanti innamorati, attratti dai vicoli allestiti a tema e dall’atmosfera dedicata alla “città dell’amore”.

Due appuntamenti ravvicinati che confermano la capacità organizzativa del territorio e la volontà di proporre iniziative capaci di coniugare tradizione, identità e promozione turistica.

Festival e cultura nel calendario annuale

Il calendario, però, non si esaurisce con l’inverno. A metà anno tornano due appuntamenti ormai consolidati come l’Outdoor Film Festival e Agro Doc, eventi che insieme al Jazz Festival caratterizzano la stagione culturale cittadina.

Un cartellone ampio e variegato che rafforza l’immagine di San Valentino Torio come città degli eventi, capace di distribuire lungo tutto l’anno occasioni di incontro, spettacolo e valorizzazione del territorio.

