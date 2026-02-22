Sarnese–Paganese 1-1: botta e risposta nel primo tempo, pari che non accontenta

Finisce in parità il derby tra Sarnese e Paganese, con l’1-1 maturato al termine di una gara intensa e combattuta.

L’avvio è vivace. Dopo appena 11 minuti Foggia inventa per Felleca, bravo a inserirsi in area ma impreciso al momento della conclusione, respinta dalla difesa ospite. La Paganese risponde poco dopo con El Haddadi, che approfitta di un’incertezza difensiva ma trova l’opposizione decisiva del portiere.

Il vantaggio della Sarnese arriva sugli sviluppi di un’azione costruita sulla destra: Malvestuto serve Foggia che non sbaglia e firma l’1-0, facendo esplodere il pubblico di casa. L’esultanza, però, dura pochissimo. Su calcio d’angolo Isufi è il più rapido in area e ristabilisce immediatamente l’equilibrio, firmando l’1-1.

Prima dell’intervallo è ancora la Paganese a rendersi pericolosa, sempre con El Haddadi, che su cross dalla sinistra non riesce a trovare la deviazione vincente. Nella ripresa, al 22’, grande occasione per la Sarnese: sponda aerea di Foggia per Felleca, che da posizione favorevole non riesce a superare Gallo.

Nel finale sale la tensione. Un gol di Lombardi viene annullato per un presunto fuorigioco tra le proteste dei padroni di casa, mentre negli ultimi istanti lo stesso Lombardi va vicino al colpo decisivo con un colpo di testa che sfiora il bersaglio.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe, ma che conferma equilibrio e intensità di una sfida sentita fino all’ultimo minuto.